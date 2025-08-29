[VIDEO] Homber trahado di hotel haya sin bida benta riba vloer despues di su dia liber

Diabierna merdia a drenta informe di cu a bin haya un homber sin bida benta riba vloer na Noord, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu e homber sin bida abao benta riba vloer. Na yegada di e ambulans a constata cu di berdad e homber ta sin bida y a pidi un dokter pa bin constata e morto. For di su coleganan a bin logra haya sa cu e Homber ta un Filipino cu ta traha na La Quinta y cu ayera tabata su dia liber. Na yegada di e dokter a constata morto natural di e homber di 66 aña.