Posted in INCIDENTE AUXILIO D.O.W. ! Rotonde Macuarima atrobe BURACO! 01:25 August 30, 2025 Habitantenan y hasta polis ta pidi na D.O.W. pa drecha e caminda cu tur dia nan mester pasa riba dje pero cu e buraco den caminda ta haci daño na nan auto y auto di pueblo!