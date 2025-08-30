 Posted in INCIDENTE

AUXILIO D.O.W. ! Rotonde Macuarima atrobe BURACO!

01:25  August 30, 2025  Leave a comment

Habitantenan y hasta polis ta pidi na D.O.W. pa drecha e caminda cu tur dia nan mester pasa riba dje pero cu e buraco den caminda ta haci daño na nan auto y auto di pueblo!

