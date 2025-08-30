Reflexión Diasabra 30 Augustus 2025.

Awe un bunita dia nobo y no mester lanta tempran paso ta un dia liber.
Nos ta lanta mainta y prome cos ta pa gradici nos Creador pa tur loke ela regala nos y ta cuida nos tur dia di nos bida !
Nos ta saborea un dushi kopie kofie y relaha cu cantamento di pajaritonan !
Leuw leuw nos ta tende Shon Shoko tambe ta zona su voz.
Un manese ta asina bunita na Aruba cu nos por biba largo gosando di esaki tur día !
Nos lo prepara material pa loke mester hadi e dia aki.
Tambe poco poco nos mester corda cu temporada di jobida ta aserca pa nos hasi preparacion pa esaki no afecta nos.
Nos tin info di Weather Channel cu e dianan cu ta sigui por spera basta jobida.
Nos ta sinti e calor caba tur e dianan ki.