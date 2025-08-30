Pelea entre ruman a termina cu un hinka y e otro deteni

Diasabra merdia a drenta informe di un caso di bringamento cu hinkamento na Dakota, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un pleito entre ruman cu a escala den un pelea unda un persona a propina su mesun ruman cu un hinka. Polis a haya e sospechoso na e sitio y a detene. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y transporte pa hospital. Na yegada di e vehiculo di transporte nan a bay cu e sospechoso pa warda di polis.