Diasabra atardi a drenta informe di un accidente den e bochtnan di Soledad, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu den e hanchinan smal di Soledad un auto a topa cu trafico contrario a baha caminda anto ela purba subi un poco bek ela perde control bay dal e auto contrario. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Auto a perde control ora ela baha caminda bay di banda y dal trafico contrario.
Diasabra atardi a drenta informe di un accidente den e bochtnan di Soledad, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu den e hanchinan smal di Soledad un auto a topa cu trafico contrario a baha caminda anto ela purba subi un poco bek ela perde control bay dal e auto contrario. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.