Reflexión Diadomingo 31 Augustus 2025.

Awe ta dia di Señor y nos ta gradici Señor pa tur cos bunita cu e tin pa nos.
Tata ta cuida nos te dia cu nos mester bai y eynan e lo dicidi kiko lo tin pa nos den su reino.
Ta pesey nos tur mester tene bon cuenta con nos ta hiba nos bida mundano.
Nos ta cumpli cu su reglanan.
Nos ta juda nos prohimo y hasi obra di caridad te unda cu nos por.
Nos lo goza di un bida bunita y disfruta di tur cos cu tin den un mundo fantástico.
Nos ta sera un luna di Augustus cu tabata bastante calor y sigui cu September mesun cos, aunque tin poco awasero basta bon ta aserkando nos.
Poco poco nos ta jega final di un otro anja cu tabata tin hopi sorpresa.