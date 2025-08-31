Aruba su Sub Campeon Internacion di Little League World Series a ricibi nan treat.

Diadomingo atardi e team di mucha di Little League cu a bai representa Aruba na Williamsport, Pennsylvania a ricibi nan BBQ na Fire & Flames Aruba. E muchanan a wordo invita pa asina ricibi como un reconocimento di nan trabao grandi cu nan a haci representa Aruba. Nan a difruta di nan BBQ y tambe nan a ricibi Regalo di Malta Balashi y Cool FM 98.9. Tabatin un DJ tocando y personan a bai pa saca potret cu e muchanan. Esaki tabata e forma con Fire & Flames y e coach kier a gradici e muchanan pa nan esfuerzo y pa nan sigi crece den e deporte.