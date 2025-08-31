Masha Pabien na Shera cu a sa di bay cu e maximo titulo di Gran Dama Folklore!

Diasabra 30 di augustus a tuma lugar na Centro di Bario Brazil pa apoya nos cultura, cu eleccion di e Gran Dama Folklore. Unda e amor pa nos dushi cultura di baile y arte a topa otro. Cu masha honor Shera a sa di duna un presentacion y sigur Shera a sa di mustra e amor cu e tin pa su cultura y a logra bay cu e titulo mas grandi di Gran Dama Folklore.

Unda un y tur a pasa un diasabra anochi dushi mirando talentonan di nos Aruba hasi historia y grandese nos cultura. Masha Pabien na Shera cu su gran presentacion y logro.