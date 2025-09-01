E minister di Defensa di Hulanda, Ruben Brekelmans, a sigura cu Hulanda no ta involucra den desplega militarnan hunto cu Merca y a demarca cu, den e momento aki, Hulanda no tin motibonan pa cambia nan operacionan regular den Caribe.

Den un entrevista, e funcionario a ser consulta riba e rol di Reino Uni den yegada di barconan na e costanan cerca di Venezuela.

“Merca ta un di e socionan mas importante di Reino den operacionan contra narcotrafico. Sinembargo, mi kier ta cla: e desplega anuncia ta un desicion nacional di Merca, Reino no ta involucra den absoluto. Na e momento aki, no tin ningun motibo pa cambia nos operacionan regular den Caribe”, a afirma e Ministro.

Tambe ela descarta cu Hulanda lo reforsa su presencia militar den e region caribense. Ela sigura cu “si acaso ta necesario” nan lo por “manda capacidadnan adicional for di Europa”.

“Awendia ya nos ta conta cu mas di mil militar di Defensa permanente den Caribe, entre militarnan y personal civil, cu un fuerte enfoque en operacionan maritimo. E presencia ey ta garantisa e seguridad riba tera, lama y aire, y ta cumpli cu nos mision principal: e defensa di Reino. Tambe nos ta contribui na ordo juridico internacional y na apoyo di autoridadnan civil local”, ela expone.

Pa loke ta Guarda Costa Hulandes, Brekelmans a splica cu “e ta un organismo di Reino”. “Ademas di tareanan di servicio, nan tin funcionan di vigilancia y di investigacion. Pa esey nan ta dispone di unidadnan maritimo, aereo y di tera. E ta un herment esencial pa e control y seguridad di nos awanan”, ela indica.

Di otro banda, a puntr’e riba e uso di e base aereo na Hato na Curaçao, antes conosi como FOL. “Riba Cooperative Security Location mi kier subraya cu ta existi tratadonan masha cla. Solamente ta permiti realisa vuelonan di vigilancia, monitorea y deteccion di narcotrafico. Y mi kier enfatisa: aki nos ta referi unicamente na vuelonan no arma”, ela agrega.

“Nos compromiso ta cu e stabilidad di e region y e seguridad di nos islanan caribense. E despliegue americano no ta un operacion conhunto cu Reino. Nos ta sigi den contacto estrecho cu Washington, pero nos posicion ta di neutralidad”, e minister a conclui.