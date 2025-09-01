Reflexión Dialuna 1 September 2025.

Awe nos ta manese cu un dia nobo.
Luna 9 a habri y manera cu e anja ta na careda pronto nos ta den fin di aña.
Nos ta cuminsa nos mainta cu adora nos bon Dios pa cuida nos tur dia.
Pa nos saborea nos kopie kofie y disfruta di un bunita paisahe cu su paharitonan.
Nos ta prepara pa un dia nobo y luna nobo.
Schoolnan ta drey majoria caba, cu no ta tur full speed.
Semper prepara pa e tempo di awasero cu tambe ta basha den un e dianan aki.
E muchanan no mag di muha pa nan no bira malo y perde les.
Por evita e cosnan aki kitando nan di hanja muha cu e jobida.
Mane cu awa cuminsa cai e ta bin cu tur sorto di malesa riba nos.
Nos cunukeronan si ta prepara pa nan plantación caba.