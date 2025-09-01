[VIDEO] Cas na candela den Rudolf Arendsstraat a kima ful un camber y a yena e cas cu daño di huma.

Dialuna mainta a drenta informe di un cas na candela na Rudolf Arendstraat, mesora a dirigi tanto polis como bombero na e sitio. Na yegada di e bombero a bin compronde cu aki ta trata di un candela na un camber den un cas unda tin 2 cacho chikito cu lo a ser rescata dor di bombero na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un candela cu bomberonan a contene den un camber so pero e huma a causa hopi daño na e otro partinan di e cas. Na final un dama di 23 aña cu lo a guli hopi huma a hyperventila y pa suerte un personal di EMS tabata pasando y bomberonan a pidi’e pa duna asistencia. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama.