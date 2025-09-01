[VIDEO] Dama di edad pasahero a spanta ora auto a sali nan dilanti y a dal nan!

Dialuna merdia a drenta informe di un accidente cu hende herida na Bubali, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda cu e chauffeur di un Toyota Platz no a para duna preferencia na e Hyundai Accent cu tabata riba e caminda principal di Caya Imelda Catharina Eckmeyer-Bermudez. Debi na e impacto e dama pasahero unda e impacto tabata a spanta e dama. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y den consulta di e ambulans cu su dokter di cas a bisa cu ta djies un susto ela haya y a atende na e sitio mes.