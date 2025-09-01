Comite Olimpico Internacional aportando cu recursonan pa apoya e soño Olimpico Atletanan di #TeamARU ta firma contracto pa un Beca Olimpico pa 2025-2028

Diaberna ultimo 7 atleta di #TeamARU sea na COA mes of den exterior unda nan ta pa por entrena, a firma un documento hopi special unda nan ta bay di acuerdo pa asina ricibi un Beca Olimpico. E beca aki cu ta bin atraves di Solidaridad Olimpico lo yuda nan cu fondonan cu lo cubri tur tipo di gasto relata cu entrenamento y nan deporte, pa asina nan por concentra riba e meta final; clasificacion pa weganan Olimpico LA2028. E 7 atletanan cu lo ricibi un Beca pa e Ciclo Olimpico aki ta;
Ethan Westera –Olympic Windsurf
Kaj Rozeboom – Olympic Windsurf
Zara Rozeboom – Olympic Windsurf
Mikel Schreuders – Landamento
Patrick Groters – Landamento
Chloe Farro – Landamento
Maelynn Fradl – Taekwondo Kyorugi
Comite Olimpico Arubano ta felicita e 7 atletanan aki, cu a traha hopi duro durante e ultimo añanan cu bon resultado deportivo cu awe ta duna nan e oportunidad di ricibi e beca aki. #TEAMARU