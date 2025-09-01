Museo Arqueologico Nacional Aruba ta ricibi Prestigioso Reconocimento pa Conservacion Historico

Leisa Collins, un artista reconoci di Estados Unidos kende ta enfoca riba pintamento di edificionan historico, a entrega su ultimo premiacion yama ‘Premio Leisa Collins pa Conservacion Historico’ na director interino di Museo Arqueologico Nacional Aruba (MANA), Pancho Geerman riba 28 di augustus 2025. E premio aki ta un reconocimento pa e contribucion spectacular di e museo na conservacion historico y cultural di Aruba y pa e servicio educacional cu ta enrikese Aruba y su bishitantenan internacional.
E reconocimento ta un pintura original di Collins traha cu pen y verf di awa den un leishi. E pintura ta ilustra e compleho di edificionan di MANA. Esaki ta inclui e mansion Cas Dundun (1929), Casnan di Cunucu (rond di 1867 y 1870) restaura y structuranan moderno.
Pasaheronan di e crucero Freewinds ta fortuna di por pasa tempo na Aruba y asina artista Collins a descrubi MANA explorando Playa. E artista ta expresa:
“Mi tabata sumamente impresiona cu e atraccion visual vibrante y contraste arkitectonico di e compleho Ecury restaura. E historia di e famia bon conoci Ecury a intriga mi. Una bez den e museo, mi tabata fascina cu e viviendanan reconstrui, e presentacionnan multimedia y actividadnan interactivo. Mi a bishita hopi museo similar na diferente parti di mundo, pero e museo Arubano aki ta sobresali den su manera pa involve y enrikese”.
E reconocimento ta e di 15 premio pa Conservacion Historico, di tempo cu a ser lansa na 2013. E ta un manera pa duna bek na persona y organisacion cu ta ‘ehemplar pa conservacion historico y cultural’.
Collins ta un di e artistanan mas productivo di Estados Unidos cu ta biaha hopi y a crea pinturanan di cas y edificionan historico di tur 50 estado di e pais aki. 650 di su obranan di arte – como tambe nan storianan interesante – ta den su publicacion “Hand-Painted Homes: An Architectural Artist’s Pen and Watercolor Journey Across America”.
Collins su trabou a ser imprimi den diferente publicacion manera The New York Times, Huffington Post y Los Angeles Times. Pa motibo di su capacidad pa detaye, respet profundo y curiosidad pa e storianan tras di cada edificio historico, Collins ta haya hopi encargo pa retrata casnan.
Collins ta comenta: “Mi mision ta pa conserva comunidadnan y cultura pa medio di mi arte. Una bez cu un edificio historico cu su storia cultural a ser destrui e ta perdi pa semper. Mi meta ta pa crea un legado cu ta conta e storianan aki cu cada rastro di penseel. Di e forma aki futuro generacionnan por balora tesoronan arkitectonico y cultural cu ta rondona nos, y mas importante balora e hendenan cu a traha nan”.
E museo arkeologico di Aruba a ser lanta na 1981 y a reubica na e localidad actual y a habri pa publico na 2009 como Museo Arqueologico Nacional Aruba. E tin un coleccion impresionante di mas di 10.000 piesa di cua un parti ta exhibi permanentemente. E exposicion permanente ta conta historia di Aruba di periodo Arcaico (+/- 1500 prome cu Era Actual), di periodo Ceramica/Caquetio y di periodo Post Contacto Europeo/Historico. Materialnan exhibi ta di cocolishi, piedra, ceramica y glas. Nan ta expresa aspectonan di bida diario y ta refleha un red di comunicacion entre Aruba, Sur y Centro America y Europa. Algun di e elementonan ‘Wow’ den MANA ta e deramento indigena, arte cu ta complementa e temanan presenta, actividadnan interactivo y exposicionnan temporario.