Reflexión Diamars 2 September 2025.

Nos bon dia awe cu hopi gana di cumpli cu nos debernan.
Nos promer deber ta gradici Señor grandemente pa tur loke e tin pa nos.
Despues saboreando nos kofie y gosando di nos fauna y flora.
Mescos cu Hesus a cumpli cu su mission como sirbido di Dios ta bisa cu : Spirito di Señor ta riba mi y pesey mi tin e animo y forsa pa anuncia e bon noticia na pobernan.
Semper hasi bon obra, juda prohimo y hasi bondad den ki forma cu ta.
Esey den bista di Señor ta hopi aprecia y pa nos mes ta un algo cu ta hasi nos hopi felis.
Asina nos ta gana bida largo.