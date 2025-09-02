TAXI BOYS A “EDGE” BIBA LEKKER!

Calabas/Kudawecha – Diabierna ultimo, 29 di augustus, e famosisimo Domino Square Garden, situa net n’e grens entre Calabas y Kudawecha, un biaha mas tabata e scenario di otro sambombaso di partido di domino estilo “Kat en Muis”! Locual mester a bira e revancha di siglo pa e conocido Biba Lekker DT bou guia di Capitan Trimon, a resulta di ta un “masterclass” den “kat en muis spel” duna door dje trabuconan di Taxi Boys DT!
Pa refresca un y tur nan conocemento di kico ta referi na Hulandes como “kat & muis”, esaki ta caminda e pushi tin e raton gara di tal forma cu e ta crea ilusion cerca e raton cu cualkier momento esaki por logra scapa for dje garanan dje pushi. Sinembargo, net ora e raton ta “go for it”, e pushi ta bula gar’e bek! Y asina e wega ta keda ripiti su mes! Wel shonnan, diabierna siman pasa tabata un caso practicamente similar. E team di Capitan Trimon a ranca sali yen di briyo den prome tanda y convincentemente a drenta halftime c’un bentaha serio di 11 – 7! Un y tur presente p’un rato di ora a grawata cabes y pensa ‘hmmm … lo ta posibel?’
Sinembargo, snacks cortesia ‘de la casa’ un caba di bay abou drechi, cu e ‘gatito lindo’ a cuminsa saca su huñanan! Taxi Boys pocopoco a cuminsa hala e raton punto pa punto bin aden, y na dado momento tur tension a rementa den Domino Square Garden! Nada menos cu e conocido comerciante den aparato electronico a cuminsa grita manera alma malo na fabor pa Taxi Boys, y por a observa cu ta bisto cu e “stoorzender” aki no a bay sinta den Capitan Trimon su ekipo nan “koude kleren”! Grito pa grito tabata net suficiente pa zwak e concentracion “ijzersterk” di Biba Lekker! Pa ora cu e bataya a empata na 20 – 20, cualkier persona cu a drenta e luga n’e momento ey lo a puntra su mes si ta den un cas di hende loco el a drenta! Histeria total! Al final, c’un gritamento cu por pone cualkier pelicula adulto bira jaloers, e taxistanan a “release” nan extasis ora porfin wega 21 a drenta den! Den otro tremendo sambombaso di wega, Taxi Boys DT ta “edge” Biba Lekker DT cu score preta di 21 -20!