Autentico Aruba Culinary Festival ta lansa benta di entrada pa e Pavilion na Wilhelminastraat dia 18 y 19 di October  

A.T.A. ta contento di por anuncia cu ticket pa Autentico Pavilion 2025 ta na benta oficialmente desde 2 di September. Den aire liber den e centro di Oranjestad na e historico y vibrante Wilhelminastraat lo tin mas di 40 restaurant, bars y partners di bebida cu lo presenta platonan exquisito hunto cu bebidanan special.
Ticketnan ta disponibel online na www.autenticofestival.com. Day Pass lo ta obtenibel individualmente pa diasabra 18 di october y diadomingo 19 di october pa acceso na e Pavilion.
Cada entrada ta Awg. 36 / $20 y ta inclui Awg. 20 / $11 na credito di cuminda y tambe un banchi RFID, cual ta permiti bishitantenan pa recarga of paga facilmente na cada stand.
Ta importante pa menciona cu Autentico no ta solamente e Pavilion na Wilhelminastraat pero “Restaurant Week” tambe ta forma parti di esaki. Di diasabra 11 di october te cu diabierna 17 di october, varios restaurant nan participante lo tene un variedad di menu special na un prijs fiho. Por bishita e website di Autentico of sigui @autenticoaruba riba medionan social pa e lista completo di restaurantnan participante y nan menunan exclusivo. Banda di esey ta ofrece localnan y nos huespednan “Bucket List Experiences” riba dia nan selecta. Esaki ta eventonan exclusivo crea den colaboracion cu e chefnan reconoci local y internacionalmente. E eventonan culinario aki ta diseña pa ofrece experiencianan di comemento memorabel y unico. Partners selecta di Autentico lo bende cupo atraves di nan canalnan social y website.
A.T.A. ta invita comunidad di Aruba pa bin purba, saborea y disfruta e rikesa di Aruba su gastronomia, combinando tradicion y innovacion, hunto cu platonan delicioso, na un nivel eleva. A.T.A. ta recomenda tur esnan cu tin interes, pa cumpra ticket na ora pa asina bo tambe por experiencia e evento unico aki. Bon apetit!