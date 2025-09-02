[VIDEO] E boto Zr.Ms. Friesland di Reino a intercepta un boto cu mas di 300 kilo di cocaina

E barco di guerra Zr.Ms. Friesland asigna den awanan Caribens a nota un boto sospechoso den lama. Tabata trata di un Go-Fast cu na varios ocasion ta ser usa pa trafica cu droga. Mesora a saca e Friscnan pa yega cerca e boto aki. Yegando cerca a start un persecucion durante cual e narcotraficantenen a tira pakinan den lama. Nan a logra para e boto y oficialnan a recupera e 318 kilo di cocaina. E droga como ta costumber, a ser entrega na Guarda Costa Americano pa su destruccion. Ms. Friesland ta den e region for di mei y ta dedica na e lucha contra e trafico di droga via lama y ta un di e tareanan di defensa den Caribe. Esaki ta e di 8 lote di droga confisca pa Ms. Friesland. E fotonan y video aki ta referi na un lote di droga captura anteriormente.