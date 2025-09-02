A.T.A. ta anuncia calendario pa september: Celebrando Turismo, Cultura y Comunidad

Aruba Tourism Authority ta orguyoso pa presenta e calendario pa september 2025, un luna dedica na turismo pero un luna unda tambe lo honra nos cultura, lo celebra arte, y uni comunidad cu diferente actividadnan.

E luna ta habri cu e iniciativa Ban Keiro Cu Zjeitu di 1 te cu 3 di september. Zjeitu ta un banda cultural local, cu ta carga e mision pa amplifica, preserva, y comparti e zonidonan cultural tradicional di Aruba, Curaçao y Boneiro. Un banda cu ta combina diferente ritmo tradicional infunda cu ritmo moderno, storianan, y presentacionan den nos idioma di Papiamento. Zjeitu lo bishita 11 cas di cuido di adulto mayor, y un pasadia pa personanan cu necesidad special, pa asina brinda alegria, orguyo cultural y nostalgia na cada un di nan. Esaki ta un esfuerso di curason pa honra y reconoce e generacionan cu a yuda na construi nos fundeshi cultural.

Arte y creatividad lo briya den e evento di ArtWeek. Cuminsando dia 1 di september cu ArtTable, sigui pa ArtFashion dia 3 di september. ArtWeek lo culmina cu e ArtFair, cu lo tuma luga for di dia 5 pa 7 di september y lo bira un gran hub cultural den caya di San Nicolas, cu obra di arte local y internacional.

Aruba lo ta celebrando cultura, cu e Parada di Lanterna dia 5 di september unda cu lo ilumina e cayanan di Brazil. Diadomingo dia 7 di september lo tin e gran Parada Folklore Cultural, un parada caminda grandi y chikito, di tur parti di Aruba, por bin admira nos bunita cultura. Tur aña por mira hendenan den paña tradicional, acompaña pa musica y baile pero tambe hopi alegria. Diadomingo dia 28 di september lo tin e di dos edicion di Vibracion Cultural na Savaneta.

Enseñanza tin su propio lugar importante den nos calendario cu Voices Of Tourism dia 9 pa 11 di september. Diferente scolnan rond di Aruba a ser invita pa un sesion cu e famoso orador internacional Trent Shelton y nos propio orador local Rodrick “Rocco” Franken. E sesionnan aki ta pa duna inspiracion y motivacion na studiantenan cu tin e tarea dificil di scoge nan siguiente paso pa nan futuro laboral.

A.T.A. su conferencia anual World Tourism Day Conference dia 19 di september lo uni diferente miembronan di industria pa discuti un futuro mas sostenible y balansa pa turismo. E comunidad di Aruba lo celebra World Tourism Day dia 27 di september. E luna lo culmina tambe cu e presencia di Aruba Tourism Authority posicionando Aruba na New York durante Climate Week.

Di 22 te 25 di september, industria gastronomico lo tuma e centro di atencion cu e Culinary Education Experience cu diferente scolnan manera EPB Oranjestad, EPB San Nicolas y Colegio EPI. E proposito di e proyecto aki ta pa conecta studiante cu profesionalnan culinario y proveedornan di industria, y duna nan mas conocemento tocante e estado di industria actual.

A.T.A. ta invita Aruba completo pa forma parti di e diferente celebracion y actividadnan den e luna di september y keda pendiente pa mas informacion riba A.T.A. su canalnan social y e website www.ata.aw.