Posted in INCIDENTE Polis ta sigui cu controlnan den trafico, ta para auto na diferente ora y diferente dia 18:57 September 2, 2025 Leave a comment Recientemente di merdia pa atardi polisnan a sali bay controla trafico, nan tabata para auto y pidi pa mira documentonan di auto, varios auto a ser para y controla como tambe e chauffeurnan pa waki si nan ta burachi of indocumenta.