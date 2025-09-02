 Posted in INCIDENTE

Polis ta sigui cu controlnan den trafico, ta para auto na diferente ora y diferente dia

18:57  September 2, 2025  Leave a comment

Recientemente di merdia pa atardi polisnan a sali bay controla trafico, nan tabata para auto y pidi pa mira documentonan di auto,  varios auto a ser para y controla como tambe e chauffeurnan pa waki si nan ta burachi of indocumenta.

