Reflexión Diaranson 3 September 2025.

Bon dia tur nos hendenan !
Awe ta corta e prome siman di September den dos !
Nos prome contacto mane nos spierta ta nos gratitud pa nos bon Dios.
Dios ta hopi bon,
Paso bo ta lanta cu Dios bandi bo.
Nos ta kana cu Dios bandi nos.
Bo ta drumi cu Dios bandi bo.
Kiermeen cu unda cu bo ta si bo ta cu Dios bo ta bendiciona.
Nos ta lanta resa, coi nos kofie y gradici Señor pa un bunita dia cu ta relajante cu tur e canta di pajaritonan.
Rondona di nos dushi famia nos ta gosa di bida.
Hopi bendicion lo companja bo.