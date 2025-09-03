Alumno di E.P.B. Hato a bira malo den cushina cuminsa saca y a cay abao inconsiente

Diaranson mainta a drenta informe di cu un alumno hayando les den cushina di E.P.B. a bira malo y cuminsa saca. Na un dado momento ela cay abao y keda abao inconciente, mesora a dirigi ambulans na e sitio. Na caminda pa e sitio a bin compronde cu e alumno a cuminsa bin bij y tabata bay off mas biaha. Na yegada di e ambulans nan a atende e alumno di 16 aña y a bay cun’e rumbo hospital.

