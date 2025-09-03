 Posted in INCIDENTE

Mucha muher di 18 aña a cay flauw na Colegio E.P.I.

Diaranson merdia a drenta informe di cu un mucha muher di 18 aña lo a cay flauw na Colegio E.P.I. na Sero Blanco, mesora a dirigi un ambulans na e sitio. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.

