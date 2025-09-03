E cobransa di erfpacht 2025 a sali y por paga esaki na Departamento di Impuesto E fecha oficial di e cobransa ta 1 di october 2025

ORANJESTAD – Departamento di Infrastructura y Planificacion (DIP) a caba di saca e cobransanan di
erfpacht di aña 2025. Mientrastanto Departamento di Impuesto a ricibi e datonan di e cobransanan aki for di
DIP y awor ta cla pa cuminsa cobra e sumanan di erfpacht di aña 2025.
E fecha oficial di e cobransa menciona ta 1 di october 2025. E ultimo dia pa haci pago ta 15 di october 2025.
E contribuyentenan por acudi na un oficina di Departamento di Impuesto pa haci pago of por haci esaki
online via banco.
Areglo di pago
Si acaso un contribuyente no ta alcansa pa haci e pago na tempo, ta consehabel pa pidi pa un areglo di
pago. Pa esaki mester tuma contacto cu Departamento di Impuesto sea via telefon of e-mail.
Pregunta?
Pa informacion, pregunta of obhecion tocante e cobransa, por tuma contacto cu Departamento di
Infrastructura y Planificacion (DIP).
Pa informacion of pregunta tocante pago di e cobransa, por tuma contacto cu Departamento di Impuesto na
5227424 of 5227423 of por manda un e-mail na info@impuesto.aw.
Gerencia di Departamento di Impuesto
3 di september 2025