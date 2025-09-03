Esakinan lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 11, 12 y 19 di September, 23 di Oktober y 6 di November

Corte di Prome Instancia 11 september 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|H.I.F.R.
|R. ta wordo acusa di intento di homicidio y di maltrato pisa riba 4 di juni 2024.
|08.30
|S.A.G.
|G. ta wordo acusa di violencia den publico riba 6 di september 2024.
|10.15
|C.V.E.I.
S.Z.T.M.
J.S.C.
|E sospechosonan ta wordo acusa di a viola ley di droga na februari 2024.
|13.30
|Z.I.T.
|T. ta wordo acusa di intento di homicidio y posesion di un arma di candela riba 9 di mei 2024.
Corte di Prome Instancia 12 september 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|J.T.C.A.
M.J.F.
|E sospechosonan ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 14 di januari 2025.
|10.00
|J.A.B.R.
J.R.P.G.
A.G.H.A.
R.J.G.
|E sospechosonan aki ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 23 di februari 2025.
Corte di Prome Instancia 19 september 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|L.B.R.L.
|L. ta wordo acusa di extorsion den grupo riba 24 di januari 2025.
|09.15
|S.R.K.
|K. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona bao di 16 aña di edad y di posesion di arma di candela entre 2015 y mei 2023.
Corte di Prome Instancia 23 oktober 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|A.D.
|D. ta wordo acusa di maltrato riba 30 di september 2023.
|09.00
|D.P.V.
|V. ta wordo acusa di violacion di un persona na añanan 2018 y 2019.
|11.00
|K.J.T.
|T. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den e periodo di 28 di december 2024 te 22 di januari 2025.
|11.30
|E.D.d.M.
|D.M. ta wordo acusa di desfalco na pia di su trabao y ladronicia den e periodo di 23 pa 30 di augustus 2024.
|13.30
|J-A.L.J.
|J. ta wordo acusa di falsificacion, di estafa y di desfalco na pia di trabao riba 10 di december 2022.
|15.00
|R.A.Q.
|Q. ta wordo acusa di maltrato di su mes familiar y di maltrato cu un arma riba 19 di februari 2023 y atrobe den e periodo di 10 di januari 2025 te 21 di maart 2025, plus menaza cu morto. Tambe e ta wordo acusa di maltrato cu un arma cu lesion grave como consecuencia riba 12 di juni 2025.
Corte di Prome Instancia 6 november 2025
|Horario
|Sospechoso
|Acto Castigabel
|08.30
|J.D.A.O.S.
|O.S. ta wordo acusa di maltrato riba 17 di november 2024.
|09.20
|J.A.d.l.R.S.
|D.l.R.S. ta wordo acusa di maltrato y destruccion riba 6 y 18 di november 2024.
|10.20
|S.D.S.
|S. ta wordo acusa di menaza riba 18 di januari 2025 y posesion di arma di candela na januari 2025.
|11.15
|L.T.O.G.
|O.G. ta wordo acusa di a maltrata un persona cu un arma riba 29 di augustus 2024.
|13.30
|A.J.A.A.E.
|E. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 4 di februari 2024 y riba 24 di maart 2025.
|14.15
|A.E.D.O.
|D.O. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 11 di oktober 2023.
|14.50
|F.A.J.D.
|D. ta wordo acusa di ladronicia riba 8 di april 2025.
|15.20
|A.D.B.
|B. ta wordo acusa di desfalco na pia di trabao riba 13, 4, 17, 19, 22, 23 y 25 di juni 2023.