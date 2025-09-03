 Posted in INCIDENTE

Esakinan lo ta e casonan cu lo ser atendi den Sala di Corte di Prome Instancia 11, 12 y 19 di September, 23 di Oktober y 6 di November

Corte di Prome Instancia 11 september 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 H.I.F.R. R. ta wordo acusa di intento di homicidio y di maltrato pisa riba 4 di juni 2024.
08.30 S.A.G. G. ta wordo acusa di violencia den publico riba 6 di september 2024.
10.15 C.V.E.I.

S.Z.T.M.

J.S.C.

 E sospechosonan ta wordo acusa di a viola ley di droga na februari 2024.
13.30 Z.I.T. T. ta wordo acusa di intento di homicidio y posesion di un arma di candela riba 9 di mei 2024.

 

Corte di Prome Instancia 12 september 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 J.T.C.A.

M.J.F.

 E sospechosonan ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 14 di januari 2025.
10.00 J.A.B.R.

J.R.P.G.

A.G.H.A.

R.J.G.

 E sospechosonan aki ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 23 di februari 2025.

Corte di Prome Instancia 19 september 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 L.B.R.L. L. ta wordo acusa di extorsion den grupo riba 24 di januari 2025.
09.15 S.R.K. K. ta wordo acusa di abuso sexual di un persona bao di 16 aña di edad y di posesion di arma di candela entre 2015 y mei 2023.

 

Corte di Prome Instancia 23 oktober 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 A.D. D. ta wordo acusa di maltrato riba 30 di september 2023.
09.00 D.P.V. V. ta wordo acusa di violacion di un persona na añanan 2018 y 2019.
11.00 K.J.T. T. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den e periodo di 28 di december 2024 te 22 di januari 2025.
11.30 E.D.d.M. D.M. ta wordo acusa di desfalco na pia di su trabao y ladronicia den e periodo di 23 pa 30 di augustus 2024.
13.30 J-A.L.J. J. ta wordo acusa di falsificacion, di estafa y di desfalco na pia di trabao riba 10 di december 2022.
15.00 R.A.Q. Q. ta wordo acusa di maltrato di su mes familiar y di maltrato cu un arma riba 19 di februari 2023 y atrobe den e periodo di 10 di januari 2025 te 21 di maart 2025, plus menaza cu morto. Tambe e ta wordo acusa di maltrato cu un arma cu lesion grave como consecuencia riba 12 di juni 2025.

 

 

Corte di Prome Instancia 6 november 2025

Horario Sospechoso Acto Castigabel
08.30 J.D.A.O.S. O.S. ta wordo acusa di maltrato riba 17 di november 2024.
09.20 J.A.d.l.R.S. D.l.R.S. ta wordo acusa di maltrato y destruccion riba 6 y 18 di november 2024.
10.20 S.D.S. S. ta wordo acusa di menaza riba 18 di januari 2025 y posesion di arma di candela na januari 2025.
11.15 L.T.O.G. O.G. ta wordo acusa di a maltrata un persona cu un arma riba 29 di augustus 2024.
13.30 A.J.A.A.E. E. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 4 di februari 2024 y riba 24 di maart 2025.
14.15 A.E.D.O. D.O. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 11 di oktober 2023.
14.50 F.A.J.D. D. ta wordo acusa di ladronicia riba 8 di april 2025.
15.20 A.D.B. B. ta wordo acusa di desfalco na pia di trabao riba 13, 4, 17, 19, 22, 23 y 25 di juni 2023.

