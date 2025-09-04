Reflexión Diahuebs 4 di September 2025.

Awe ta un dia mas serka di fin di siman atrobe.
Nos ta corda Semper prome riba nos creador nos bon Dios.
Despues ta gosa di nos kopie kofie y diverti cu nos pajaritonan cantando.
Asina nos ta biba nos bida cu hopi satisfacion y sanamente.
Nos tin di evita tanto problema tur dia y evita biba cu stress.
Tin hopi cos positivo pa disfruta dl nan.
Fe y amor mester den nos bida.
E fe y amor ey ta basa riba e speransa pa loke ta warda nos den shelo.
Aki Spirito Santo ta cla pa mustra nos con pa tuma e palabra.
Bon dia !
Felis bispo, después di un midweek, mayan ta friday !
Enjoy life as sane as posible with a lot of blessings.😆