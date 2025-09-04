Posted in OPINION Fastioso ta ora un Bus a para blokia un crusada pa subi grupo di muchanan di school y ta stroba’bo di sigui bo caminda! 09:51 September 4, 2025 Leave a comment Diahuebs mainta un chauffeur a manda nos un potret di con un bus ta para blokia un crusada paralisando trafico pa un grupo di mucha por crusa pa bay subi den e bus. Related Articles Manera nan ta bisa “Den tobo di laba paña” cu e drempelnan mal traha sin borchi aviso y directamente despues di un birada, anto 2 tras di otro! Awa sushi stinki y cu bichinan tabata sali for di tapa di riool bay riba caminda na Weststraat! OPINION: Bekentenis Joran vd Sloot is een farce, een grote leugen! Opiniestuk: HET ONWETENSCHAPPELIJKE CORONABELEID IN SPANJE