Chauffeur a bira na man robes net ora trafico contrario ta bini causa un accidente na Avenida Milio Croes

Diahuebs mainta a drenta informe di un accidente dilanti Gasa International, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu un dama chauffeur di un Hyundai Tucson bayendo zuid a bay bira pero sin a duna preferencia na un Hyundai Grand i10. E chauffeur di e Grand i10 a brake pero no a logra evita e impacto. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.

