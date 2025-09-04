 Posted in INCIDENTE

Unit Narcotica cu dos detencion y confisca cantidad di droga

13:25  September 4, 2025  Leave a comment

CUERPO POLICIAL TA INFORMA

Unit Narcotica cu dos detencion y confisca cantidad di droga

Diahuebs den oranan tempran Unit Narcotica a haci un entreda hudicial na un percela na Sabanilla Abou.

Durante e entrada hudicial a detene dos hende homber. Un di 22 aña y e otro di 23 aña di edad. Tur dos naci na Aruba y fam di inicial F.

Durante e action a haya un plantacion di mas cu 200 mata di marihuana. Tambe a confisca cantidad grandi di marihuana cla pa bende.

Pa e accion aki a haci uzo di polis uniforma di Noord y Santa Cruz, K9-unit, Flex Team y RRT.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *