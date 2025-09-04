Chauffeur di un Hyundai i10 no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di un Nissan Sentra y pasahero den e i10 a resulta herida

Diahuebs atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Bubali, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Hyundai i10 no a regula su velocidad ni a mantene distancia a bay dal tras di e Nissan Sentra su dilanti. Debi na e impacto e dama pasahero den e i10 a resulta herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victima y a transporte pa hospital.

