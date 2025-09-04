MIG‑ESP: Un Coating Termico cu ta Baha Costo di Energia y ta Preveni Moho

ORANJESTAD, Aruba — September 4, 2025 — Tara Eco Supplies, e distribuidor principal na
Aruba di producto eco‑consciente, ta orguyoso di ofrece MIG‑ESP, un coating termico
innovativo cu ta drasticamente reduci consumo di energia y ta preveni crecemento di moho den
edificionnan residencial y comercial.
Desaroya door di e fabricante Aleman Material Innovative Gesellschaft mbH (MIG), MIG‑ESP ta
un coating respirabel y di halto rendimento cu ta wordo aplica manera verf pero ta funciona
manera isolacion. E coating aki ta refleha radiacion termico (di UV y infrared) y humedad, pa
mantene edificionnan friu, seco y hopi mas eficiente den consumo di energia.
Beneficionan clave di e formula unico di MIG‑ESP:
● Eficiencia di energia – e coating ta baha temperatura interior te cu 9 °C; esaki por resulta
den te cu 40 % menos den costo di energia.
●Eliminacion di moho – e coating ta mantene superficie seco y cu temperatura neutral,
eliminando moho den ambiente humedo.
●Control di humedad – e coating ta repela humedad di afo, mientras e ta permiti
humedad interno pa evapora.
●Versatilidad – e producto ta pega riba cement, metal, mosaico ceramico, drywall y
shingles cual ta haci e coating ideal pa interior of exterior, incluyendo muraya y dak.
●Sigur y sostenibel – certifica pa LEED, no-toxico, resistente pa candela y e tin un
garantia di 10 aña riba rendemento termico y color.
Resultadonan Comproba na Aruba y den Exterior
MIG‑ESP ta disponibel comercialmente for di 2017 y a wordo introduci na Aruba na 2022 na
Bucuti & Tara Beach Resort – e prome y unico hotel certifica carbon-neutral den Cariba. Na e
resort aki, e coating termico a ser aplica riba un di e alanan di e hotel hunto cu un upgrade di e
sistema di AC, resultando den un reduccion di ±20 % di energia den e seccion unda e coating a
wordo aplica.
Propietario di e resort, Ewald Biemans, ta mira un gran diferencia: “E edificion cu a word cubri
cu MIG‑ESP ta mustra un reduccion den consumo di energia remarcabel y un diferencia notable
den e nivel di comodidad, vooral ora ta haci hopi calor,
” e la splica.
“Esaki ta un di e
inversionnan mas inteligente cu un doño di un propiedad por hasi awe.
”
Ademas di Bucuti & Tara, otro clientenan manera Hilton Aruba, Amsterdam Manor, Aruba
Queen Beatrix Airport, y Marriott Stellaris tambe a experiencia e beneficionnan.
Incluso, te asta un aplicacion limita ta mustra un impacto significativo. Por ehempel, verf
solamente un dak cu MIG-ESP a crea un reduccion di ±4,7 °C den e momento di dia mas calor
y un drop di ±2,2 °C durante temperatura averahe diario. Cada grado Celsius ta representa
±6–10 % menos gasto di energia.
Loke Clientenan ta Bisa
“Bo por realmente sinti e diferencia cu MIG‑ESP Interior. Den un oficina normal e ta
friu y humedo; den e oficina cu coating MIG, e ta seco, comodo y ta sinti miho pa
traha den dje.
”
— Jairzinho Theodora, Construction & Maintenance Engineer,
Aruba Queen Beatrix Airport
“Aplica MIG‑ESP Exterior na nos torennan a drecha nos edificio visualmente. E
propiedad reflectivo di e producto ta amplia e aparencia y ta contribui na un
ambiente interior mas agradabel. Uza MIG‑ESP Exterior ta aliña cu nos
compromiso cu practicanan eco‑friendly, door di mihora eficiencia di energia y
reduci emisionnan di CO₂.
”
— Lennart de Bie, Interim General Manager, Hilton
Aruba
Tocante Tara Eco Supplies
Tara Eco Supplies ta comprometi na trece tecnologianan innovativo y sostenibel na Aruba y
resto di Caribe.
Pa mas informacion, bishita nos showroom na Bushiri 24, yama nos na +297 583 9646, manda
un email na manager@taraeco.com of explora nos website www.taraeco.com.