MIG‑ESP: Un Coating Termico cu ta Baha Costo di Energia y ta Preveni Moho

ORANJESTAD, Aruba — September 4, 2025 — Tara Eco Supplies, e distribuidor principal na

Aruba di producto eco‑consciente, ta orguyoso di ofrece MIG‑ESP, un coating termico

innovativo cu ta drasticamente reduci consumo di energia y ta preveni crecemento di moho den

edificionnan residencial y comercial.

Desaroya door di e fabricante Aleman Material Innovative Gesellschaft mbH (MIG), MIG‑ESP ta

un coating respirabel y di halto rendimento cu ta wordo aplica manera verf pero ta funciona

manera isolacion. E coating aki ta refleha radiacion termico (di UV y infrared) y humedad, pa

mantene edificionnan friu, seco y hopi mas eficiente den consumo di energia.

Beneficionan clave di e formula unico di MIG‑ESP:

● Eficiencia di energia – e coating ta baha temperatura interior te cu 9 °C; esaki por resulta

den te cu 40 % menos den costo di energia.

●Eliminacion di moho – e coating ta mantene superficie seco y cu temperatura neutral,

eliminando moho den ambiente humedo.

●Control di humedad – e coating ta repela humedad di afo, mientras e ta permiti

humedad interno pa evapora.

●Versatilidad – e producto ta pega riba cement, metal, mosaico ceramico, drywall y

shingles cual ta haci e coating ideal pa interior of exterior, incluyendo muraya y dak.

●Sigur y sostenibel – certifica pa LEED, no-toxico, resistente pa candela y e tin un

garantia di 10 aña riba rendemento termico y color.

Resultadonan Comproba na Aruba y den Exterior

MIG‑ESP ta disponibel comercialmente for di 2017 y a wordo introduci na Aruba na 2022 na

Bucuti & Tara Beach Resort – e prome y unico hotel certifica carbon-neutral den Cariba. Na e

resort aki, e coating termico a ser aplica riba un di e alanan di e hotel hunto cu un upgrade di e

sistema di AC, resultando den un reduccion di ±20 % di energia den e seccion unda e coating a

wordo aplica.

Propietario di e resort, Ewald Biemans, ta mira un gran diferencia: “E edificion cu a word cubri

cu MIG‑ESP ta mustra un reduccion den consumo di energia remarcabel y un diferencia notable

den e nivel di comodidad, vooral ora ta haci hopi calor,

” e la splica.

“Esaki ta un di e

inversionnan mas inteligente cu un doño di un propiedad por hasi awe.

”

Ademas di Bucuti & Tara, otro clientenan manera Hilton Aruba, Amsterdam Manor, Aruba

Queen Beatrix Airport, y Marriott Stellaris tambe a experiencia e beneficionnan.

Incluso, te asta un aplicacion limita ta mustra un impacto significativo. Por ehempel, verf

solamente un dak cu MIG-ESP a crea un reduccion di ±4,7 °C den e momento di dia mas calor

y un drop di ±2,2 °C durante temperatura averahe diario. Cada grado Celsius ta representa

±6–10 % menos gasto di energia.

Loke Clientenan ta Bisa

“Bo por realmente sinti e diferencia cu MIG‑ESP Interior. Den un oficina normal e ta

friu y humedo; den e oficina cu coating MIG, e ta seco, comodo y ta sinti miho pa

traha den dje.

”

— Jairzinho Theodora, Construction & Maintenance Engineer,

Aruba Queen Beatrix Airport

“Aplica MIG‑ESP Exterior na nos torennan a drecha nos edificio visualmente. E

propiedad reflectivo di e producto ta amplia e aparencia y ta contribui na un

ambiente interior mas agradabel. Uza MIG‑ESP Exterior ta aliña cu nos

compromiso cu practicanan eco‑friendly, door di mihora eficiencia di energia y

reduci emisionnan di CO₂.

”

— Lennart de Bie, Interim General Manager, Hilton

Aruba

Tocante Tara Eco Supplies

Tara Eco Supplies ta comprometi na trece tecnologianan innovativo y sostenibel na Aruba y

resto di Caribe.

Pa mas informacion, bishita nos showroom na Bushiri 24, yama nos na +297 583 9646, manda

un email na manager@taraeco.com of explora nos website www.taraeco.com.