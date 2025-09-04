 Posted in INCIDENTE

Auxilio D.O.W. ! Bin drecha e BURACO dilanti ELMAR na Oranjestad

19:42  September 4, 2025  Leave a comment

Automobilistanan ta pidi na D.O.W. pa drecha e caminda cu tur dia nan mester pasa riba dje dilanti Elmar na Oranjestad pero cu e buraco den caminda ta haci daño na nan auto y auto di pueblo!

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *