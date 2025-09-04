Posted in INCIDENTE Auxilio D.O.W. ! Bin drecha e BURACO dilanti ELMAR na Oranjestad 19:42 September 4, 2025 Leave a comment Automobilistanan ta pidi na D.O.W. pa drecha e caminda cu tur dia nan mester pasa riba dje dilanti Elmar na Oranjestad pero cu e buraco den caminda ta haci daño na nan auto y auto di pueblo! Related Articles Desconocidonan a bora tur 4 tire y a kibra ambos spiel di un Nissan March Ladronnan a bay cu 4 wheel di auto para dilanti cas na Pos Chikito Guarda Costa di Caribe awor ta conta cu mas personal na Sint Maarten, Curaçao y Aruba. Dama a yama polis pa negoshi cu no kier a debolbe su identificashon ni passport.