[VIDEO] Accidente cu hende herida pa falta di preferencia na e crusada Weststraat cu Prof. Lorentzstraat

Diahuebs anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na e crusada Weststraat cu Prof. Lorentzstraat, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente pa falta di preferencia unda e dama chauffuer di un Nissan Sentra biniendo for di Weststraat no a duna preferencia na e B.M.W. cu tabata bini di pabao y a dal e Sentra den porta banda di e chauffeur. Debi na e impacto ambos chauffeur a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende e victimanan na e sitio mes.