Reflexión Diabierna 5 September 2025.

Awe nos ta habri un bunita día cu ta diabierna, pa disfruta curpa poco.
Nos dia ta cuminsa cu gradici nos bon Dios y pa gradici nos Señor pa tur cos bon cu e tin pa nos.
No tin un mundo mas bunita mane esun cu nos ta bida aden.
Nos ta cuminsa un bunita día cu nos kofie ta disfruta di e bunita paraíso cu nos fauna y flora.
Nos ta gradici nos bon Dios pa por ta partí di esaki.
Dios ta bon y ta cla pa nos tur momento y na unda cu nos ta.
Nunca bira lomba pa Señor y si bo a jega di faja contra nos Dios, semper e ta cla cu man habri pa bo.
Nunca ta laat y si bo kier papia mes cu Señor bo por ki ora bo kier.
Sinta na un lugar relaha y habri conversacion cu Señor.
Bo ta pidi pordon y bo ta keda alivia.
Bo kier pidi Señor algo warda cu pasenshi y bo ta mira e resultado.
Semper cu pasenshi y confiansa.