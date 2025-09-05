 Posted in INCIDENTE

Dama a “pass out” na Palm Beach y a ser hiba hospital pa un control medico

03:49  September 5, 2025  Leave a comment

Diabierna madruga durante patruya polisnan pasando banda di Palm Beach a nota un dama cu lo a “pass out”, mesora a pidi pa un ambulans. Na yegada di e ambulans nan a atende e dama y cu un taxi ela ser hiba pa hospital.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *