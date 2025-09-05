Torneo di Softball “Balls Out” a continua Royal Power ta tembla Centro di Bario Noord derotando Salbabo 19-3

Durante e weekend tras di lomba e Torneo “Balls Out” organisa pa e ekipo Suicide Squad bou dirigencia di Jourick Blanco y directiva a continua riba veld di Centro di Bario Noord. Tur fin di siman tin wega riba dianan diabierna, diasabra y diadomingo den luna di september cu finalnan programa 26 y 27 di september.
Royal Power actual campeon di Copa Noord 2025 kendenan ta participando pa prome biaha den torneo “Balls Out”a bolbe mira accion diadomingo ultimo y e biaha aki nan a topa e ekipo Salbabo cual a bira un repiticion di final di Copa Noord. Den e promer tres salida di Royal Power den e torneo di Balls Out Royal Power a derota Venezuela y despues a knock out Sub Campeon di Copa ABC di e aña 2025 Kudawecha Redkins 14-1 y a knockout Comando. Diadomingo ultimo den oranan di atardi Sub Campeon di Copa Noord Salbabo a sali cu animo halto y den bom di promer inning ta anota 3 careda pa bay ariba 3-0 poniendo presion riba e aliñacion di Royal Power. Mesora e ekipo di Royal Power ta responde y reaciona den cabez di dos inning pa empata e wega 3-3. Den cabez di 3 inning Royal Power ta acumula 3 careda mas mientras Sendley Danies ta keda preta brasa pa silencia e bateria fuerte di Salbabo. Den cabez di 4 inning Royal Power ta piki 5 careda mas. Inicio di 6 inning tabata fatal pa Salbabo momento Royal Power a rally formalmente pa anota 8 careda pa knockout Salbabo. E veterano legendario Poy Flanegin ta drenta releva den di 5 inning y no ta permiti careda. Pitchernan di Royal Power despues di promer inning ta lograpone 5 inning den blanco contra nan contrincante. Boxscore final Royal Power Tat Fat 19 careda, 20 hit, 0 error y ta laga 5 coredorna base. Salbabo 3 careda, 8 hit, 2 error y ta laga 4 coredor den circulacion. Sendley Danies ta resulta pitcher ganador ricibiendo relevo di Poy Flaneging den di 5 entrada. Charli Contreras Pulido ta cubri ful e ruta pero mester conforma su mes cu e derota. Mihor bateadornan pa Royal Power a resulta Jerieel Rafael di 4-3 cu 2 triple y 3 RBI, Gillian Wernet di 5-3, Jomark Flanegin di 5-3 cu un doblete mas 3 RBI, Giandrick Lacle y Xanron Dijkhoff ambos di 4-2, Edmar “Macho” Tromp di 5-2 cu 3 RBI, Leander Angela di 3-2 tambe cu 3 RBI mientras Kenny Hart a bay di 2-1. Pa Salbabo a destaca na plato den causa perdi Ruwin Tromp, 3-2 incluyendo un triple, Zefrinthian Kerr y Angelo Dos Santos Camara ambos di 3-2. Weganan di e torneo Balls Out ta continua weekend binidero Diabierna, Diasabra y Diadomingo. Royal Power lo mira accion bek diadomingo awor 7 di september pa 145pm contra e fuerte ekipo Los Angeles. Pasa veld di Centro di Bario Noord weekend binidero y goza di e tremendo ambiente di e Torneo Balls Out!