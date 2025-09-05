Aeropuerto di Aruba orguyosamente tabata anfitrion di: E reunionnan di Comision di Medio Ambiente y Sostenibilidad y Siguridad di ACI-LAC 2025 [🇦🇼🇺🇸🇪🇸]

ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) orguyosamente a organisa e reunionnan anual di Comision di Medio Ambiente y Sostenibilidad y Siguridad di e aña aki di e Airports Council International (ACI) di e region di Latino America y Caribe (LAC) di 1 pa 3 di september 2025.
E Comision di Medio Ambiente y Sostenibilidad di ACI-LAC ta e grupo di trahado responsabel pa desaroya posicionnan colectivo di aeropuerto riba e asuntonan relaciona cu e maneho di medio ambiente y sostenibilidad di e industria di aeropuerto y ta promove y destaca continuamente e miho practicanan den maneho di medio ambiente.
E Facilitation, Security & IT Committee di ACI-LAC ta enfoca riba curasha e aeropuertonan pa sigui implementa tecnologianan nobo y miho practicanan cu ta mehora e procesonan, fluhonan y accesibilidad, cu e meta pa continuamente promove medidanan di siguridad basa riba nan contexto di riesgo actual.
Mas cu 50 miembro di e comision di Mexico, Costa Rica, Republica Dominicana, Peru, Colombia, Panama, Ecuador, Bogota, Argentina, Brasil, Corsou, Hulanda, Belgica, Grecia y Aruba a ricibi un caluroso bonbini riba dialuna 1 di september 2025, cu un evento ‘Taste of Aruba’, caminda nan por a disfruta di musica, cuminda local y bebida como tambe tabatin bendedonan local cu productonan traha na man disponibel. E reunion di e Comision di Medio Ambiente y Sostenibilidad di e aña aki a enfoca riba un caminda gradual pa circularidad, biodiversidad, adaptacion na cambio di clima, maneho internacional di desperdicio y tayernan pa e programa di Airport Carbon Accreditation y tambe Resiliencia di Aeropuerto y Adaptacion na Cambio di Clima. E reunion di e comision di Facilitation, Security & IT a cubri topiconan manera prueba di ekipo di siguridad, concepto di terminal mixto, transformacion digital den maneho di siguridad di AVSEC y ultimo desaroyonan tecnologico den diferente aeropuerto.
“Nos ta sumamente honra di tabata e anfitrion oficial pa e reunion di Comision di Medio Ambiente y Sostenibilidad di e aña aki ya cu e ta un oportunidad importante pa papia tocante desaroyonan, medidanan y oportunidasnan relaciona cu medio ambiente regional, nacional y tambe internacional”, asina Christine Kaarsbaan-Leo, Sustainability & Health Manager na AAA y Vice Presidente di ACI-LAC a expresa.
Angeline Flemming, Director Health and Sustainability na AAA y Director di Hunta di ACI-LAC a declara cu: “ACI-LAC ta provee e aeropuertonan miembro cu un plataforma importante pa intercambia conocemento, comparti miho practicanan y crea oportunidadnan pa colaboracion.”
Tocante Aeropuerto di Aruba
AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe, cu mas di 24 diferente aerolinea operando na Aruba contribuyendo na mas cu 3.2 miyon pasahero pa aña y brindando servicio aereo na 31 pais y 45 destinacion non-stop rond mundo. Di e mercadonan cu AUA Airport ta brinda servicio na dje, 75% ta di Merca y Canada, 17% ta di Latino America, 4% ta di Europa y 4% ta di Caribe Hulandes. AUA Airport ta reconoce cu esaki ta danki na un economia stabiel, clima politico, hospitalidad, populacion diversifica y siguridad general di nos isla. AUA Airport su aspiracion ta pa converti den un di e aeropuertonan mas sostenibel, sigur y prepara pa futuro den e region di Latino America y Caribe, brindando un espacio laboral confiabel, cu e instalacionnan moderno y ademas cu un excelente servicio n’e cliente p’asina por refleha e hospitalidad di Aruba, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.
Haya sa mas di loke ta sosode na AUA Airport door di bishita www.airportaruba.com y conecta cu AUA Airport riba Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 5 di september, 2025
Aruba Airport proudly hosted:
The ACI-LAC Environment & Sustainability and Security Committee Meetings 2025
ORANJESTAD – Aruba Airport Authority N.V. (AAA) proudly hosted this year’s Airports Council International (ACI) of the Latin America and Caribbean (LAC) region’s annual Environment & Sustainability and Security Committee meetings from September 1 to 3, 2025.
The ACI-LAC Environment & Sustainability Committee is the working group responsible for developing collective airport positions on issues related to the environmental management and sustainability of the airport industry and continuously promotes and highlights best practices in environmental management.
The ACI-LAC Facilitation, Security & IT Committee focuses on encouraging airports to continue implementing new technologies and best practices that improve processes, flows and accessibility, with the objective to continuously promote security measures based on their current risk context.
Over 50 committee members from Mexico, Costa Rica, Dominican Republic, Peru, Colombia, Panama, Ecuador, Bogota, Argentina, Brazil, Curacao, Holland, Belgium, Greece and Aruba were warmly welcomed on Monday September 1, 2025, with a ‘Taste of Aruba’ event, where they were able to enjoy of local food and beverage options, local music, and local vendors with handmade products available. This year’s Environment & Sustainability committee meeting focused on a gradual path to circularity, biodiversity, adaptation to climate change, international waste management and workshops for the Airport Carbon Accreditation program as well as Airport Resilience and Adaptation to Climate Change. The Facilitation, Security & IT committee meeting covered topics such as security equipment testing, mixed terminal concept, digital transformation in AVSEC security management and latest technological developments across different airports.
“We are extremely honored to have been the official host for this year’s Environment & Sustainability Committee meeting as it is an important opportunity to discuss regional, national as well as international environment-related developments, measures and opportunities”, said Ms. Christine Kaarsbaan-Leo, Sustainability & Health Manager at AAA and ACI-LAC Vice Chair.
Angeline Flemming, Director Health and Sustainability at AAA and ACI-LAC Board Director stated “ACI-LAC provides the member airports with an important platform to exchange knowledge, share best practices and creates opportunities for collaboration.”
About AUA Airport
About AUA Airport AUA Airport is one of the busiest airports in the Caribbean region, with more than 24 different airlines operating into Aruba contributing to processing more than 3.2 million passengers per year and providing air service to 31 cities and 45 non-stop destinations worldwide. AUA Airport’s markets served comprise of 75% from the United States & Canada, 17% from Latin America, 4% from Europe, and 4% from Dutch Caribbean. AUA Airport attributes this to the island’s stable economic and political climate, hospitable and multilingual population, and safe environment. AUA Airport’s aspiration is to become one of the most Sustainable, Safe, and Future Proof airports of the Latin America & Caribbean region, providing a trusted workplace, modern airport facilities and excellent customer service which reflects Aruban hospitality, contributing to a prosperous future for Aruba.
Learn more about what’s happening at AUA Airport by visiting www.airportaruba.com and connect with AUA Airport on Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport and Linkedin.com/ArubaAirport.
Date: September 5, 2025
El Aeropuerto de Aruba tuvo el honor de ser el anfitrión de: Las reuniones del Comité de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Seguridad de ACI-LAC de 2025
ORANJESTAD – La Autoridad Aeroportuaria de Aruba N.V. (AAA) tuvo el honor de acoger las reuniones anuales del Comité de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Seguridad del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) de la región de América Latina y el Caribe (LAC), celebradas del 1 al 3 de septiembre de 2025.
El Comité de Medio Ambiente y Sostenibilidad de ACI-LAC es el grupo de trabajo responsable de desarrollar posiciones colectivas de los aeropuertos sobre temas relacionados con la gestión ambiental y la sostenibilidad de la industria aeroportuaria y promueve y destaca continuamente las mejores prácticas en gestión ambiental.
El Comité de Facilitación, Seguridad y Tecnología de la Información de ACI-LAC se centra en incentivar a los aeropuertos a seguir implementando nuevas tecnologías y mejores prácticas que mejoren los procesos, los flujos y la accesibilidad, con el objetivo de promover continuamente medidas de seguridad basadas en su contexto de riesgo actual.
Más de 50 miembros del comité procedentes de México, Costa Rica, República Dominicana, Perú, Colombia, Panamá, Ecuador, Bogotá, Argentina, Brasil, Curacao, Holanda, Bélgica, Grecia y Aruba fueron recibidos calurosamente el lunes 1 de septiembre de 2025 con un evento denominado “Taste of Aruba” (Sabor de Aruba), en el que pudieron disfrutar de la gastronomía y las bebidas locales, la música local y los productos artesanales de los vendedores locales. La reunión del comité de Medio Ambiente y Sostenibilidad de este año se centró en un camino gradual hacia la circularidad, la biodiversidad, la adaptación al cambio climático, la gestión internacional de residuos y talleres para el programa de Acreditación de Carbono de Aeropuertos, así como la Resiliencia de los Aeropuertos y la Adaptación al Cambio Climático. La reunión del comité de Facilitación, Seguridad y TI abarcó temas como las pruebas de equipos de seguridad, el concepto de terminal mixta, la transformación digital en la gestión de la seguridad AVSEC y los últimos avances tecnológicos en diferentes aeropuertos.
“Nos sentimos sumamente honrados de haber sido los anfitriones oficiales de la reunión del Comité de Medio Ambiente y Sostenibilidad de este año, ya que representa una importante oportunidad para debatir los avances, medidas y oportunidades ambientales a nivel regional, nacional e internacional”, declaró la Sra. Christine Kaarsbaan-Leo, Gerente de Sostenibilidad y Salud de la AAA y Vicepresidenta de ACI-LAC.
Angeline Flemming, Directora de Salud y Sostenibilidad de la AAA y Directora de la Junta Directiva de ACI-LAC, declaró: “ACI-LAC ofrece a los aeropuertos miembros una importante plataforma para intercambiar conocimientos, compartir buenas prácticas y generar oportunidades de colaboración”.
Acerca del Aeropuerto de Aruba (AUA)
El Aeropuerto AUA es uno de los aeropuertos con mayor tráfico de la región del Caribe, con más de 24 aerolíneas que operan en Aruba, lo que contribuye a procesar más de 3.2 millones de pasajeros al año y ofrece servicio aéreo a 31 ciudades y 45 destinos directos en todo el mundo. El 75 % de los mercados atendidos por el Aeropuerto AUA provienen de Estados Unidos y Canadá, el 17 % de Latinoamérica, el 4 % de Europa y el 4 % del Caribe Neerlandés. El Aeropuerto AUA atribuye esto al estable clima económico y político de la isla, su población hospitalaria y multilingüe, y su entorno seguro. El Aeropuerto AUA aspira a convertirse en uno de los aeropuertos más sostenibles, seguros y con visión de futuro de Latinoamérica y el Caribe, ofreciendo un lugar de trabajo confiable, modernas instalaciones aeroportuarias y un excelente servicio al cliente que refleje la hospitalidad arubeña, contribuyendo así a un futuro próspero para Aruba.
Para más información sobre las novedades del Aeropuerto AUA, visite www.airportaruba.com y conéctese con el Aeropuerto AUA en Twitter.com/Aruba_Airport, Facebook.com/ArubaAirport, Instagram.com/arubaairport/, TikTok.com/@arubaairport y Linkedin.com/ArubaAirport.
Fecha: 5 de septiembre de 2025