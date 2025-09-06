[VIDEO] Chauffeur a perde control riba Sasakiweg baha caminda dal un mata y bolter heridando e otro 3 pasaheronan un di nan a ser lansa pafo!

Diasabra madruga a drenta informe di un accidente cu hende herida banda di ex-House of Cheng, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e chauffeur di un Hyundai bayendo nort cu velocidad halto a perde control baha caminda dal riba un mata. E impacto tabata fuerte te cu a lansa un ocupante pafor di e auto y e otro 2 pasaheronan patras a resulta herida, pero e chauffeur mes no a ser herida. Ora cu polis a mira cuanto herido tin a pidi pa mas ambulans. Na yegada di e ambulansnan nan a atende victimanan seriamente herida y a transporta nan pa hospital. E auto a keda practicamente “total loss”. Despues di basta rato polis ta nota un machete benta banda di e auto y polis ta kere cu esaki tabata den e auto pero e chauffeur a nenga cu ta di dje y polis a confisca esaki.