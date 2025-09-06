Posted in INCIDENTE [VIDEO] Banda di rotonde Ponton polis a para y detene un chauffeur cu droga den auto! 04:34 September 6, 2025 Leave a comment Diasabra madruga a durante patruya polis a logra para un auto cual tabata manda holor fuerte di marihuana ora cu a par’e a logra haya basta droga den auto. Mesora polis a detene y a confisca e droga y e auto. Related Articles Chauffeurnan no ta respeta camindanan sera pa trabaonan di construccion y mantencion Polis investigando accidente “hit & run” den parkinglot di hotel na Palm Beach [VIDEO] Polis a detene hoben coriendo un scrambler sin number y sin lus den oranan di madruga Pa confusion a kere cu nan a horta haula di pushi na Bushiri