[VIDEO] Banda di rotonde Ponton polis a para y detene un chauffeur cu droga den auto!

04:34  September 6, 2025  Leave a comment

Diasabra madruga a durante patruya polis a logra para un auto cual tabata manda holor fuerte di marihuana ora cu a par’e a logra haya basta droga den auto. Mesora polis a detene y a confisca e droga y e auto.

 

 

