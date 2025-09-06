Reflexión Diasabra 6 September 2025.

Awe riba otro bunita día, bunita solo cu de bes en cuando poco bendicion ta cai pa fresca e tera cajente.
Nos kier cuminsa pidi Señor danki pe dia aki.
Nos ta lanta mainta disfruta di nos kopi kofie sabroso y gosando di bida y su naturalesa.
Nos tin un fin di siman cu hopi actividad.
Hopi bida den cultura pa mantene nos pais bibo den su cultura cu un parada di cultura Diadomingo.
Tambe nos kier trese dilanti algo riba nos cultura di saluda otro.
Ta un placer ora bo topa bo hendenan y tur ta saluda cu un bon dia !
Tambe hopi ta duna otro un man y te hasta un abrazo!
Tesey tin nos pais na grandi pa su amabilidad tanto pa local como turista.
E Arubiano tin hopi cortesia, hopi cordialidad cu nos bishitante ta keda encanta y lo kier bolbe nos pais.
Mi ta corda e flanel cu palabranan na papiamento. Cu turistanan tabata cumpra na gran cantidad pa hiba nan pais.
Imagina bo e turista ta jega su país y cana drenta cu su tshirt cu bon dia y mas palabranan y su coleganan ta wak esaki.
Tur kier sa ta kiko e palabra ta nifica