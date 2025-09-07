Chauffeurnan percura pa boso papelnan ta na ordo y bo vehiculo tambe. Si acaso bo ta bebiendo alcohol wak pa bo amigo Didi of Bar ta na stuur. Polis ta controla na tur momento. E controlnan aki no ta pa molestiabo nan ta haci esaki unicamente pa e seguridad den trafico.
Polisnan cu controlnan di trafico unda cu ta y ki ora cu ta!
