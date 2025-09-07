Diadomingo mainta a drenta informe di un incidente dilanti Tur Dia Supermarket na Tanki Leendert, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un incidente unda e wiel di patras banda robes a kita sali mientras e chauffeur ta core. Afortunadamente ningun hende a resulta herida.
Wiel di un Suzuki Swift a kita durante coremento na Tanki Leendert
