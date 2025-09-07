 Posted in INCIDENTE

Un grupo nobo di Guarda Costanan a termina nan prome curso cu exito!

12:59  September 7, 2025

Felicitacion na nos Guarda Costanan nobo! Nan a completa e prome fase di nan curso di Guarda Costa — un gran logro. Nos ta desea lo mihor mientras nan ta continua nan viahe!

