Posted in INCIDENTE Un grupo nobo di Guarda Costanan a termina nan prome curso cu exito! 12:59 September 7, 2025 Leave a comment Felicitacion na nos Guarda Costanan nobo! Nan a completa e prome fase di nan curso di Guarda Costa — un gran logro. Nos ta desea lo mihor mientras nan ta continua nan viahe!