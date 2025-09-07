Posted in INCIDENTE [VIDEO] Polis ta sigui parando y controlando auto den dia y anochi 17:57 September 7, 2025 Leave a comment Diadomingo atardi un patruya di Oranjestad a nota un auto ta comete un infraccion, mesora nan a para e chauffeur y a atende pa su comportacion den trafico. Despues di a dun’e su respectivo boet y hala su atencion e por a sigui su ruta. Related Articles Polis ta sigui controlando autonan hasta den oranan di madruga y unda menos bo ta spera [VIDEO] Polis a para 2 auto sospechoso y a controla 8 hobennan y a confisca un bate Chauffeur a sortia pa bay man robes y djey a cambia pa bay stret causa accidente Dia despues di e susesido un dama ta acerca polis riba caya pa denuncia maltrato cu arma y menasa