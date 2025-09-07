 Posted in INCIDENTE

[VIDEO] Polis ta sigui parando y controlando auto den dia y anochi

Diadomingo atardi un patruya di Oranjestad a nota un auto ta comete un infraccion, mesora nan a para e chauffeur y a atende pa su comportacion den trafico. Despues di a dun’e su respectivo boet y hala su atencion e por a sigui su ruta.

