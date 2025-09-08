[VIDEO] Chauffeur herida den un accidente na Piedra Plat

Diadomingo anochi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Piedra Plat, mespra a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda un Mitsubishi Outlander bayendo abao ora cu un otro auto di direccion contrario a pone señal pa bira na man robes y a para e chauffeur di e Outlander a baha full for di caminda y a bay dal y subi algun di e piedranan dilanti Megastone Supermarket debi na e impacto e chauffeur a resulta levemente herida. Na yegada di e ambulans nan a atende cu e chauffeur.