[VIDEO] Chauffeur bao influencia deteni despues di a bira dilanti auto contrario causa accidente

Diadomingo anochi durante cu ambulans tabata pasando den Kudawecha a topa cu un accidente, mesora nan a baha pa atende esaki pero ambos chauffeur no tabata desea atencion medico, mientras tanto cu polis a yega a bin compronde cu aki ta trata di un accidente unda e chauffeur di un Nissan Fuga biniendo for di pariba a bira na man robes net ora e dama chauffeur di un Kia Sportage tabata bini for di pabao y a bay dal den e Fuga. Ora polis a bay test e chauffeur di e Fuga a bin ripara cu e no por a supla suficiente na e “alco-sensor” y a detene.