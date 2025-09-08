 Posted in Naturaleza

Reflexión Dialuna 8 September 2025.

06:00  September 8, 2025

Awe nos ta cuminsa un siman nobo.
Hopi contento después di un weekend hopi druk.
Nos ta cuminsa gradici nos Señor pa e dushi regalo di por a gosa e momentonan di fin di siman.
Nos ta saborea nos kopi kofie mainta tempran y skucha y disfruta di e naturalesa.
Ta un previlegio cu nos tin
y sigur nos ta hopi agradecido pa esaki.
Semper cu hopi confiansa y sigur di nos mes.
Nos ta anda segun leynan di Dios cu ta hopi contento cu nos actonan.
Asina ta biba den bon ambiente y nos ta biba hopi tempo pa gosa di esaki.

