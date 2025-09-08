[VIDEO] 3 Auto envolvi den un accidente na Meiveld cu un persona herida

Dialuna mainta a drenta informe di un accidente cu hende herida na altura di Cas di Max na Meiveld, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente cu 3 auto envolvi unda un Kia Celtos maneha pa un dama biniendo di pariba a bay bira na man robes pero no a tene na cuenta cu e Ford Escape di direccion contrario y a bay dal den esey y dibiaha despues ela dal e Chevrolet Equinox cu tabata bini tras di e Celtos. Debi na e impacto e dama chauffeur si e Celtos a resulta herida. Na yegada di e ambulans a controla e chauffeur di e Ford cual tabata tin un mucha chikito aden pero nan no a ricibo ningun herida. Edama chauffeur di e Celtos si a resulta herida y a ser atendi.