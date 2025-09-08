Ronella Croes (A.T.A.) Embahada di Reino comprometi pa sigui sostene Aruba

Den un encuentro recien cu Embahada di Reino Hulandes na Bogota, Ronella Croes, CEO di Aruba Tourism Authority (A.T.A.), a subraya e importancia di sostenibilidad como un tema central pa e organisacion. El a relata cu e topico aki a ricibi un atencion special den e mercado Colombiano.
Ronella Croes a splica cu e topico di desaroyo duradero ta un pilar crucial den e maneho di A.T.A. y ta resalta cu e ta wordo ricibi cu hopi interes pa e representacion di Hulanda na Bogota. El a nota cu e mercado Colombiano ta mustra un interes mas grandi y un oido mas habri pa loke Aruba ta haci pa loke ta trata sostenibilidad.
Campaña di comunicacion nobo pa turismo responsabel
Pa traduci e vision aki den accion, A.T.A. lo lansa un campaña nobo na Latino America otro aña. E campaña, similar na esun cu a lansa na Merca y Europa cu e frase “When you love Aruba, it loves you back”, ta pa enfatisa cu e bishitante tambe tin un rol den e esfuersonan di Aruba pa mantene y mehora e calidad di bida riba e isla. E meta principal di e iniciativa aki ta pa huespetnan, prome cu nan yega Aruba, ta consciente cu e isla ta para pa cierto principionan y ta balora e personanan cu ta yuda sostene nan.
Colaboracion local y e rol di e huesped
Pa demostra e compromiso di Aruba cu su vision, Ronella Croes a duna un bista di e serie di colaboracion y acuerdo cu A.T.A. tin cu partnernan local. E CEO a menciona un lista largo di proyectonan cu ta enfoca riba diferente aspecto di e comunidad y medio ambiente, incluyendo acuerdonan cu CEDE cu ta colabora cu diferente centro di barionan, Stimami Sterilisami pa atende cu e problematica di pushi y cacho riba caya, Aruba Conservation Foundation pa proteccion di naturalesa, Go Cultura Foundation pa promove cultura, y riba e area di educacion acuerdonan cu EPI, EPB y pronto lo desea uno cu Universidad di Aruba, cu cual ta colabora si caba riba diferente area.
Finalmente, Ronella Croes a accentua e necesidad pa e huesped tambe ta un parti activo den e esfuerso pa un Aruba mas sostenibel. Bishitantenan mester ta consciente di e impacto cu nan tin riba e isla y yuda den e conscientisacion cu ta necesario pa crea e Aruba cu nos kier mira. E meta ta pa e bishitante por identifica su mes cu e topiconan aki, y hunto cu e comunidad, crea e calidad di bida y e experiencia di vacacion cu ta beneficia tur hende, tanto e residente como e turista. E strategia di comunicacion ta dirigi riba haci nan mas consciente. Esaki lo encera tambe mas comunicacion cu nan ora nan ta riba nos isla, pero tambe mas comunicacion cu nos socionan cu ta haci negoshi pa asina nan tambe informa nos huespednan di e.o. codigo di conducta desea y/of ley y/of reglanan.