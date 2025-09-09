Bon dia nobo, Diamars 9 September 2025.
Nos dianan no ta warda mas.
Nan ta na careda.
Nos deber cu Señor ta gradicie pa su bondad pa cu nos.
Hopi cos bon tin den bida pa nos por biba felis.
Nos ta habri nos dia cu nos sabroso kopi kofie.
Nos por disfruta mainta tempran di nos naturalesa.
Ora nos ta un seguido di Señor cu ta e Maestro.
E Maestro ta sinja su disciplina y su leynan pa por gana Reino di Dios.
E frase : Busca prome reino di Dios : ta indica nos kiko Señor ta pidi nos, ta sinja su pueblo.
Cu nos cumpli cu su deseo lo tin recompensa grandi cu ta den su reino.
E prioridad di Dios ta famia, posesion y nos bida mes.
Na ora nos ta entrega tur cos, nos ta gana tur cos di Hesus.